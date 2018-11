Krovinovic agradece apoio de Jonas

Krovinovic esteve a contar os dias para voltar a competir, o que se assinalou na última quinta-feira, contra o Arouca. Depois da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o levou a uma paragem de dez meses, o croata fez ontem questão de partilhar no Instagram um especial agradecimento a Jonas. "Após 306 dias, de volta ao relvado!! Quero agradecer a todas as pessoas que me acompanharam nesta jornada, em primeiro lugar à minha família, aos doutores, fisioterapeutas, treinadores, amigos. E quero deixar também um especial agradecimento não só ao grande jogador mas também ao grande homem que é Jonas, pelas palavras que me dedicou antes do jogo", sublinhou o médio. O Pistolas foi, recorde-se, capitão de equipa neste jogo da Taça de Portugal e, sabe Record, destinou uma pequena parte da sua mensagem ao grupo antes do jogo ao regresso do centrocampista de 23 anos.

Ao que foi possível apurar, o camisola 10 fez questão de apoiar Krovinovic e dar-lhe ânimo neste momento tão especial, pedindo também aos restantes companheiros que apoiassem sempre o jogador nas quatro linhas, no sentido de estarem sempre perto deste e ‘protegerem’ o ex-Rio Ave no que fosse possível. De resto, Krovinovic vincou que a equipa segue "na luta" e focada "nos objetivos".