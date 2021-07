Krovinovic ainda afastado

Filip Krovinovic vai continuar afastado da preparação do plantel, em consequência do processo disciplinar que lhe foi instaurado pela SAD encarnada. Isto depois de um áudio de um desabafo do médio croata, de 25 anos, ter caído nas redes sociais. Nessa conversa, Krovinovic teceu críticas e ofensas a Jorge Jesus, por não ter sido utilizado num jogo-treino das águias.