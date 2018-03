Krovinovic mantém-se como o único ausente dos relvados nos treinos de Rui Vitória. O médio continua a recuperar da cirurgia ao ligamento cruzado anterior do joelho direito e apenas se limita a efetuar tratamento. Já Salvio está cada vez mais próximo do regresso às opções [ver peça na página ao lado], mas ainda treina de forma condicionada.Desta forma, estas serão as únicas ausências na deslocação a Santa Maria da Feira, depois de Pizzi ter cumprido castigo.