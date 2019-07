Krovinovic vai representar o West Bromwich na próxima temporada, a título de empréstimo por parte do Benfica. O médio sabia que não entrava nas contas de Bruno Lage e desde o final da época transata que andava à procura de nova equipa, com o objetivo de poder atuar com maior regularidade. Houve vários emblemas a apresentar propostas pelo jogador, mas acabou por ser a formação que milita no segundo escalão do futebol inglês a ganhar esta corrida.Os responsáveis benfiquistas vêm resolvido mais um dossiê e garantem já um encaixe de 300 mil libras, o equivalente a 335 mil euros. Este valor pode duplicar se a equipa liderada por Slaven Bilic - treinador determinante no processo - subir à Premier League.Além disto, sabe Record, que o West Bromwich terá de pagar 110 ml euros, na eventualidade do médio de 23 anos não efetuar metade dos jogos.Krovinovic ainda se apresentou aos trabalhos nesta segunda-feira, mas seguirá em breve viagem para Inglaterra, para oficializar esta mudança.