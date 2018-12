Krovinovic com direito a ovação

Filip Krovinovic lesionou-se no dia 20 de janeiro, durante a partida com o Chaves, na Luz, e só ontem voltou a jogar no campeonato – depois de já ter sido titular na Taça de Portugal, diante do Arouca. O regresso do médio croata foi muito festejado pelos adeptos, que o ovacionaram no momento em que entrou em campo para o lugar de Pizzi.O jovem jogador, de 23 anos, esteve a aquecer durante alguns minutos, juntamente com Cervi e João Félix, e acabou por ser o último suplente lançado no jogo. Foram muitos os aplausos assim que foi chamado, mas a verdadeira ovação aconteceu mesmo quando entrou em campo. Quase um ano depois, o croata voltou a disputar um jogo da Liga.