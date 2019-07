Krovinovic confirmado no West Bromwich Albion por empréstimo do Benfica

O West Bromwich, embora da segunda divisão inglesa, confirmou esta sexta-feira a chegada de Filip Krovinovic por empréstimo do Benfica.O médio croata, de 23 anos, vai assim rodar em Inglaterra, depois de ter chegado às águias em 2017/18, vindo do Rio Ave. Nessa temporada fez 19 partidas, mas uma grave lesão afastou-o do relvado durante largos meses. Na época passada, Krovinovic fez apenas nove jogos pelos encarnados, mais três na equipa B.O croata vai agora ser orientado pelo compatriota Slaven Bilic, que está ansioso por poder começar a trabalhar com o jogador, segundo o diretor técnico do clube Luke Dowling."O Filip é um jogador brilhante e enérgico, que está ansioso por representar este clube, e todos nós estamos muito contentes por tê-lo connosco, especialmente Slaven Bilic. É fantástico que Krovinovic já cá esteja a tempo de viajar connosco para a nossa pré-temporada em Espanha. Este estágio vai ajudá-lo na sua forma física. Ganhou experiência no Benfica e esperamos que possa continuar a crescer aqui", referiu o diretor, citado pelo site do clube.