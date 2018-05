Filip Krovinovic lesionou-se gravemente no joelho direito a 20 de janeiro, diante do Chaves, e ficou afastado dos relvados para o resto da temporada 2017/18. O médio operado ao ligamento cruzado anterior do joelho direito ainda recupera do problema físico e já pensa no Marquês de Pombal em 2019, ou seja, em ser campeão pelo Benfica."A época terminou e não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Só quero dizer que sinto orgulho por fazer parte da família do Benfica e de certeza que vamos voltar mais fortes.Não nos encontrámos no Marquês de Pombal mas, acreditem, vamos dar tudo para lá estar na próxima época", reiterou numa mensagem publicada através da conta pessoal de Instagram o futebolista que este sábado aterrou em Zagreb.

Autor: Flávio Miguel Silva