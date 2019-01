Krovinovic deixa mensagem no Instagram e adeptos do Benfica não o largam

Krovinovic publicou uma fotografia esta terça-feira no Instagram para dar conta do seu estado anímico no Benfica. "Sempre com sorriso. Mais um treino", escreveu o médio na legenda da imagem publicada naquela rede social.Os adeptos dos encarnados não tardaram em comentar as palavras do croata com mensagens de apoio: "Bruno Lage, não percas este menino de ouro, todos nós sabemos a força vontade de jogar dele e o craque que está dentro de o mesmo!", "Deus Krovinovic não vás!!! Paciência e muito trabalho, a oportunidade vai surgir!! Abraço benfiquista!!", "Não te vás embora. Vou prender-te à chave numa cave", "A tua hora vai chegar", "Melhor jogador do Benfica a seguir ao mestre Jonas", foram apenas algumas das palavras dedicadas ao camisola 20.Tal comoadianta na edição desta terça-feira, o Benfica está disponível para negociar o empréstimo de Krovinovic , até ao final da época. Ao que o nosso jornal apurou, o médio ainda não conseguiu convencer Bruno Lage e os responsáveis do clube da Luz consideram que, neste momento, o melhor será libertar o jogador. O objetivo é que este tenha a oportunidade de poder atuar com maior regularidade e, desta forma, poder revalorizar-se.