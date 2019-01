Krovinovic: «Desvantagem para o FC Porto não nos preocupa; há muito campeonato para jogar»

Filip Krovinovic reconheceu esta quarta-feira que o Benfica passou "por uma fase menos boa", mas garantiu que os jogadores nunca perderam a motivação. O médio croata, que falou aos jornalistas à margem de uma ação de solidariedade da Fundação Benfica, na qual também esteve Fejsa, garantiu por outro lado que a equipa está tranquila e deixa a questão da continuidade, ou não, de Bruno Lage para Luís Filipe Vieira resolver."Houve uma mudança, estamos a trabalhar com o Bruno Lage há uma semana e corre tudo bem. Fizemos um bom jogo contra o Rio Ave e agora só pensamos no Santa Clara. Não somos nós que decidimos se o Bruno Lage fica ou não, isso é com o presidente. Nós só temos de pensar no próximo jogo.""Estou aqui para jogar, treino todos os dias para mostrar o meu valor. Vou dar tudo nos treinos, mas decisão é do mister.""A vida no futebol é assim. Ficamos agradecidos ao mister Rui Vitória, eu aprendi muita coisa com ele. Desejamos-lhe toda a sorte do mundo, a ele a toda à sua equipa técnica. Mas já passou, temos um novo treinador e estamos concentrados nos próximos jogos.""Temos reuniões antes dos treinos, ele diz sempre que temos de dar 100 por cento. Fazemos isso porque o futebol é assim, treinar, treinar treinar e mostrar que merecemos jogar.""Não tem nada a ver com isso. Estamos motivados em dar sempre tudo. Acontece que passámos por uma uma fase menos boa, espero que já a tenhamos ultrapassado e que agora tenhamos uma vida nova.""Nós não vamos ligar a esse jogo porque vamos estar concentrados no nosso. A desvantagem para o FC Porto não nos preocupa muito porque há muito campeonato para jogar. Estamos tranquilos, vamos trabalhar para isso.""Nunca tivemos menos motivação. Queríamos dar tudo nos jogos, mas como já disse passámos por uma uma fase menos boa. Isso já passou.""Seja em 4x4x2 ou 4x4x3, independentemente da tática é um novo mister. Já estamos habituados porque o Benfica jogou muito em 4x4x2 e não vai haver problemas. Isso não muda muita coisa, a nossa qualidade é que será decisiva."