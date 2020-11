Krovinovic e Vinícius trocam de camisolas: «Muito Benfica numa só foto»

Filip Krovinovic, médio emprestado pelo Benfica ao West Brom, publicou esta sexta-feira uma fotografia onde surge ao lado de Carlos Vinícius, avançado que se encontra cedido pelas águias ao Tottenham de José Mourinho. Ambos a competir na Premier League, os dois jogadores aproveitaram para se encontrarem, no final do encontro entre as duas equipas (que terminou com um triunfo dos spurs por 1-0), e trocarem de camisolas. Na publicação do Instagram, o internacional croata escreveu: "Muito Benfica numa só foto".

