Krovinovic em Inglaterra não esquece Benfica: «Grande clube com adeptos fantásticos»

Emprestado pelo Benfica ao West Bromwich, Filip Krovinovic contou numa entrevista ao jornal 'The Guardian' que está bem integrado. Mas não esquece o Benfica."É um grande clube, com adeptos fantásticos. Seguem-nos por toda a Europa", constatou o jogador croata, que recorda, também, os tempos em que partilhou na Luz o balneário com Raul Jiménez, agora jogador do Wolverhampton. "É um tipo simpático, muito trabalhador. Na última época jogou muito bem, por isso o Wolverhampton comprou o seu passe por muito dinheiro. No Benfica ele entrava muitas vezes a partir do banco e jogava apenas uns 10 ou 15 minutos porque normalmente atuávamos só com um ponta-de-lança. Mas sempre que entrava fazia algo, uma assistência ou um golo."Confesso admirador de Luka Modric, Krovinovic gostava de 'roubar' algumas coisas ao médio do Real Madrid. "Talvez porque jogamos na mesma posição, sempre admirei muito o Modric. Gosto de o ver jogar, de forma a 'roubar' algumas coisas que ele faz... Para mim ele é o número um, mas temos outros bons jogadores na Croácia, como o Rakitic, o Mandzukic ou o Vida. O Vida é um guerreiro. Temos uma seleção muito forte."A seleção é, aliás, um dos objetivos de Krovinovic. "A minha vinda para cá foi um grande passo e sei que se fizer uma boa época, muitas coisas podem acontecer. Se fizer uma boa época posso ir à seleção nacional, o que seria fantástico."