Krovinovic falha visita ao Bonfim

A ausência de Filip Krovinovic é a principal nota de destaque na lista de 18 convocados do Benfica para a visita ao reduto do V. Setúbal. O médio croata, que vinha de uma paragem prolongada, atuou os 90 minutos diante do P. Ferreira, a meio da semana, e acaba por ser poupado por Rui Vitória, que deixou também de fora o argentino Facundo Ferreyra.De resto, refira-se que Krovinovic não marca presença no boletim clínico, onde apenas entram Tyronne (status pós-cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Salvio (lesão muscular da parede abdominal).: Svilar e Odysseas Vlachodimos;: Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida;: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson;: Jonas, Seferovic e Castillo.