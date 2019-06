Krovinovic mais perto do V. Guimarães

Tal como o nosso jornal já tinha noticiado em primeira mão, Krovinovic é um dos grandes desejos do V. Guimarães para a próxima temporada. Os minhotos estão neste momento a negociar a contratação do croata com a SAD do Benfica e, ao que foi possível apurar, a transferência está mais perto de ser consumada.





O jogador, de 23 anos, conta também com o interesse do AEK, da Grécia, e os clubes estão em contactos já há vários dias.