Krovinovic no Nottingham Forest até final da época

Krovinovic já realizou testes médicos e deverá ser oficializado em breve pelo Nottingham Forest. O médio chega ao conjunto do segundo escalão do futebol inglês, por empréstimo até final da época, não estando previsto no contrato qualquer cláusula de opção de compra.





Recorde-se que o médio croata renovou o empréstimo com o West Bromwich no início da temporada, mas tendo em conta a escassa utilização decidiu seguir a carreira noutro emblema. A prioridade passou sempre pelo futebol inglês, onde chegou na época transata, tendo sido uma peça importante na caminhada do West Bromwich até à Premier League. Tal, que os responsáveis do clube decidiram renovar o empréstimo, o qual chegou agora ao fim.No Nottingham Forest, refira-se, Krovinovic vai reencontrar Yuri Ribeiro, antigo colega do Benfica, clube que detém o passe do croata.