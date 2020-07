Krovinovic: «Se Lage tivesse permanecido estaria mais perto de ficar em Inglaterra»

Filip Krovinovic foi uma das pedras importantes do West Bromwich Albion que levou o clube do Championship à Premier League. Agora, o médio croata cedido na última temporada em Inglaterra assumiu que o futuro está indefinido.





"Ainda não sei. O campeonato acabou de terminar e ainda não começámos as negociações. A situação no Benfica mudou um pouco, o técnico Bruno Lage saiu, não contava comigo. Se ele tivesse permanecido no clube, eu certamente estaria ainda mais perto de ficar na Inglaterra. Não há qualquer cláusula no meu contrato de empréstimo de forma a que o WBA me possa me comprar. Por isso, nem tudo está sob o meu controlo, caso o novo treinador Jesus quiser que me mantenha", reiterou em declarações ao portal Vecernji, constatando ter ficado "fascinado com a quantidade de jogadores de qualidade" que há em terras de Sua Majestade.Por lá, encontrou Slaven Bilic, um treinador e compatriota que o conhece já há alguns anos. "Entrei em contato com Slaven no inverno quando ele queria me levar para a Arábia Saudita, mas o Benfica não quis me deixar ir. Ficamos em contacto até o verão, quando eu estava disponível novamente. Ouvimo-nos mutuamente e concordámos em tudo sem problemas", explicou o médio que tem contrato com o Benfica até junho de 2022.Em 2019/20, pelo WBA, cumpriu 43 jogos oficiais e apontou dois golos.