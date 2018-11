Krovinovic: «Um regresso especial»

Aí está Krovinovic. O médio voltou à competição, o que não acontecia há mais de 10 meses, depois de se ter lesionado gravemente no joelho direito, em janeiro. Ontem, e tal como Record havia anunciado, o jogador voltou a competir, tendo estado em campo os primeiros 45 minutos da partida que culminou com um triunfo do Benfica. "Foi um regresso muito especial para mim", afirmou à BTV, agradecendo a quem o apoiou e o ajudou na recuperação. "Agradeço a todos os que estiveram comigo neste caminho."Os próprios adeptos não passaram ao lado do regresso do croata. Krovinovic foi o mais aplaudido no momento do anúncio das equipas. "Depois de tanto tempo, voltar a atuar neste relvado é algo único. Os adeptos estiveram connosco."Krovinovic, de 23 anos, esteve em campo no primeiro tempo. Foi pouco, mas a ideia é recuperar o ritmo para as próximas batalhas. "Foram 45 minutos com muita satisfação", resumiu.Naturalmente, o médio não escondeu a satisfação pelo resultado, que permite às águias seguir em frente na Taça de Portugal. "Foi uma vitória muito importante. Passar na Taça de Portugal não é fácil, apenas um jogo, mas passámos, que é o mais importante", assinalou, frisando: "Estes são jogos chatos, mas já passou. Ganhámos 2-1 e estamos na ronda seguinte."Cumpridos os primeiros minutos nas competições nacionais na presente época, Krovinovic luta agora por um novo objetivo pessoal: a estreia oficial na Liga dos Campeões. Depois de na última temporada, quando chegou ao clube da Luz, não ter sido inscrito por Rui Vitória para a fase de grupos da prova milionária, esta época a situação alterou-se. Mesmo que tivesse iniciado a época lesionado, o técnico benfiquista fez questão de inscrever o número 20 das águias. Assim, é expectável que Krovinovic siga viagem com a equipa para Munique, onde as águias defrontam o Bayern na terça-feira e, aí, poderá mesmo fazer os primeiros minutos da carreira na Liga dos Campeões.