Krovinovic volta mais tarde do que esperava

O regresso de Krovinovic aos relvados vai acontecer mais tarde do que este previa. No início de setembro, o croata concedeu uma entrevista à BTV na qual mostrou confiança em voltar a competir ainda em outubro. "Falta muito pouco", disse então. A rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito aconteceu num lance já perto do final do jogo com o Chaves, que o Benfica venceu por 3-0. O jogador, que até apontava a uma presença no Mundial’2018, apoiou mal a perna e sentiu logo que algo estava mal. O pior cenário foi confirmado naquela noite.