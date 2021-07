Kyanno Lorenzo assina pelo Benfica

Kyanno Lorenzo deu nas vistas no Sparta de Roterdão e espoletou o interesse de dois gigantes portugueses já depois de ter tido dois emblemas londrinos no seu encalce. Segundo o representante do extremo-direito, de 16 anos, trata-se de um jogador que "pode jogar em qualquer posição do ataque" e que "joga bem com qualquer dos pés".





"O mérito está todo no Kyanno. É muito dedicado. Está constantemente a treinar. Teve algumas dificuldades a nível de saúde, que superou, e a força dele vem daí. Antes de ter saído a nova lei em Inglaterra, ele tinha o Chelsea e Arsenal atrás dele. Depois, como não poderia entrar em Inglaterra antes dos 18 anos, apareceu o interesse do Sporting primeiro, e mais tarde o Benfica. O Sporting decidiu não avançar com uma proposta e assinou contrato profissional com o Benfica", referiu o agente Fábio Bandeira aO representante da New Era, encabeçada pelo antigo internacional inglês Rio Ferdinand, revelou o que pretende com a apostar no mercado português."A New Era é uma empresa muito bem estabelecida em Inglaterra. A ideia é conseguir atrair jovens portugueses com qualidade para jogarem no mercado inglês, uma vez que agora a 'filtragem' é muito mais elaborada. Não é qualquer um que entra em Inglaterra. Queremos valorizar o jogador português e transmitir-lhes segurança através do nosso trabalho porque a empresa tem uma força enorme em Inglaterra. A New Era sabe muito bem o talento que há em Portugal. Queremos usar as qualidades do Kyanno para atrair outros atletas. Portugal é conhecido por criar extremos", referiu Fábio Bandeira.Kyanno Lorenzo é internacional holandês sub-15, filho de pai português. Começou a jogar pelo Feyenoord aos nove anos e mudou-se no escalão de infantis para o Sparta de Roterdão. Nas redes sociais, o jovem jogador garantiu que não poderia estar mais satisfeito."Estou muito orgulhoso e agradecido por ter assinado um contrato profissional de três anos com um grande e histórico clube como o Benfica. Prometo nada mais do que trabalho árduo e dedicação. Obrigado a Deus e a todos os que tornaram isto possível. Agora é tempo de trabalhar", vincou Lorenzo.