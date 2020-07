«Lá chegaremos novamente»: Noronha Lopes aponta ao sucesso europeu do Benfica

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, partilhou esta quinta-feira uma fotografia nas redes sociais, onde surge à conversa com António Simões.

Na publicação na sua página oficial do Twitter, o empresário diz ter tido "uma tarde bem passada" na companhia do antigo campeão europeu pelas águias e deixou uma garantia quanto ao futuro europeu do clube: "Lá chegaremos novamente".

"Uma tarde bem passada com o senhor Simões, a recordar histórias de um Benfica respeitado por essa Europa fora. Lá chegaremos novamente", escreveu o candidato às eleições no Benfica.