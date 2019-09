Lage admite que Jota pode ser titular: «É uma possibilidade...»

Bruno Lage não revelou grandes detalhes sobre o onze do Benfica que amanhã vai defrontar o Leipzig, na Liga dos Campeões, mas não escondeu que Jota pode ser titular."É uma possibilidade porque vai ao encontro da nossa forma de atuar em função do adversário, se jogar com uma linha de cinco", reconheceu.Relativamente a Samaris e Fejsa foi mais comedido. "Os dois estão convocados, isso é o mais importante. Saímos há um dia e meio de um jogo, vamos perceber como os jogadores saem de um e entram no outro. Para jogar com esta equipa teremos de ter organização ofensiva e defensiva, é um grupo que vale pelo seu todo. Trata-se de um adversário que gosta de ter bola. Contra o Bayern Munique usaram um sistema tático na 1ª parte e outro na 2ª. É uma equipa muito competente. Vamos tentar perceber quem está a 100 por cento, mas são jogadores diferentes, não é tanto escolher um mas escolher bem o que combine com o parceiro do lado", frisou.