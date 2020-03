Lage apupado com saída de Taarabt

Os adeptos benfiquistas reagiram com apupos e assobios para Bruno Lage quando o técnico decidiu tirar Taarabt de campo, para colocar Jota, aos 74’. A entrada de mais um avançado não pareceu merecer contestação, pois ninguém reagiu quando percebeu que o jovem iria entrar em campo. Só quando o 4º árbitro, João Bento, levantou a placa para anunciar quem iria sair é que grande parte dos adeptos se levantou e se ouviu um enorme coro de assobios.

De qualquer forma, se os adeptos não gostaram da decisão da equipa técnica, a verdade é que o próprio jogador não gostou da reação dos benfiquistas. Taarabt, enquanto saía, pediu para os adeptos aplaudirem a equipa, e não assobiarem a decisão.

Mal terminou o jogo, Lage dirigiu-se aos árbitros para os cumprimentar, trocando algumas palavras com Fábio Veríssimo, que não escondeu alguma surpresa com o que o técnico terá dito. Depois, Lage seguiu para os balneários. E de novo ouviu uma nova assobiadela, à qual acabou por reagir... com aplausos.