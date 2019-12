Lage destaca Tomás Tavares: «É talvez o melhor substituto ao André Almeida dos últimos anos»

Questionado sobre uma possível incursão ao mercado de inverno e qual o perfil do eventual reforço, Bruno Lage assegurou que não há uma base para essa escolha e aproveitou também para destacar o surgimento de alguns jogadores, nomeadamente Tomás Tavares, um jovem que no seu entender se revelou a melhor alternativa dos últimos anos ao habitual titular André Almeida.

"Olhando para o plantel, é termos líderes dentro da equipa, como o Jardel – que é um exemplo – e olhar para a formação e ter um Tomás Tavares, que tanto joga a Youth League como a Liga dos Campeões. É um autêntico reforço e é talvez o melhor substituto ao André Almeida nos últimos anos. Onde poderíamos arrranjar um atleta com estas condições? É olhar também para os mais velhos, ver a carreira do Pizzi, que com 30 anos atinge marcas importantes na carreira. Já ultrapassou o número de golos. Depois, em jeito de brincadeira, olhar para o Chiquinho, pela capacidade de encontrar um jovem no Moreirense e ter a capacidade que ele teve para fazer o jogo que fez com o Zenit. Esse tem de ser o perfil para tornar a equipa mais competente", destacou o técnico, à BTV.