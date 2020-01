Lage e um reforço que indicou há seis meses: «Foi eleito o melhor da sua posição no país em que atua»

Weigl foi ontem apresentado como reforço do Benfica e Bruno Lage foi instado, esta sexta-feira, a analisar a possível "mudança de paradigma" de contratações dos encarnados.





"Digo desde que cheguei que é preciso plantel curto, competitivo e equilibrado. O Benfica tem que olhar para a academia e, a partir do momento em que preparamos as coisas a curto e médio-prazo, ter uma perspetiva de mercado semelhante a esta. Não vejo uma mudança de paradigma, mas sim da continuidade do que temos dito. As decisões passam por várias pessoas e reunimos para falar muitas vezes, o presidente, o Rui Costa, Soares de Oliveira, o Tiago Pinto, o treinador e, a partir daqui, temos de olhar para tudo e estar sempre preparados. A nossa visão tem de passar por criar um plantel que dê garantias que sejamos muito competitivos nas várias competições. Às vezes, o mais difícil não é chegar ao jogador, é convencê-lo a vir para Portugal, e nós conseguimos. Estamos satisfeitos. Há seis meses indiquei o nome de um jogador, não conseguimos lá chegar por diversas razões e, no final do ano, foi mais uma vez eleito o melhor jogador a atuar na posição e no país em que atua", disse o treinador dos encarnados na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 20h30).Questionado sobre quem se tratava, Bruno Lage limitou-se a dizer: "Não interessa quem era, mas o trabalho que estamos a fazer dentro de portas. Temos consciência do plantel que queremos a cada momento".Recorde-se que Bruno Guimarães, alvo do Benfica para este mercado , foi eleito o melhor médio do Brasileirão.