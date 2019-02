Bruno Lage renova: «Houve promessa de Vieira de que voltaríamos a falar quando houvesse oportunidade»

Depois de ter renovado pelo Benfica até 2023 , o treinador Bruno Lage mostrou-se feliz pelo percurso que tem realizado nos encarnados. "Há um sentimento de enorme orgulho. Temos a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver nas últimas semanas. Tenho orgulho pelo percurso nesta casa. Treinei no futebol de 7, os iniciados, juvenis e juniores até à equipa B e agora tenho esta oportunidade fantástica de orientar a equipa principal", disse à BTV."Só posso estar orgulhoso por mim, por todos os que me têm acompanhado e pela minha equipa técnica. Mas nada nos desvia do trabalho que temos de fazer. Temos de estar empenhados em continuar este rumo de boa dinâmica, exibições e vitórias", prosseguiu.O técnico, de 42 anos, não esqueceu ainda o presidente Luís Filipe Vieira, a quem se mostrou agradecido. "Temos uma ligação fantástica. Foi com ele que entrei nesta casa e foi com ele que falei em determinada altura em que se achou importante eu sair. Nunca perdemos o contacto", frisou."Houve uma promessa da parte dele em que quando houvesse uma oportunidade, voltaríamos a falar. Neste momento, que foi difícil, houve a aposta no treinador da equipa B. No espaço de um mês, houve um acreditar que poderíamos voltar a trazer glória ao clube. Fico satisfeito e grato pelo que o presidente tem feito pela minha carreira", concluiu.