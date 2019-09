Lage faz analogia sobre seca de golos dos avançados: «A sua camisa é branca logo está doente»

A dupla Raúl de Tomás/Seferovic não marca golos. Em praticamente todas as conferências de imprensa Bruno Lage é confrontado com esta questão e em todas diz que "o importante é o coletivo". Mas hoje, na antevisão da partida com o Leipzig, para a Liga dos Campeões, fez uma analogia.





"Você [o jornalista] tem uma camisa branca. Começo a vê-lo muito pálido, logo você deve estar doente. É este o problema. A pergunta é feita tão regularmente que eu próprio me esqueci que o Seferovic já marcou um golo esta época", refere o técnico dos encarnados."A questão do RDT, em duas ou três bolas que já lhe chegaram para marcar, um adversário coloca-se à frente e a bola entra... Podemos olhar é para o nosso rendimento em termos coletivos e não fazer disso um problema, eu nunca toco nesse assunto com eles. Só lhes digo não 'deixem de correr'. Nos últimos 25 minutos do último jogo deixámos de defender como costumamos defender, não tivemos o controlo do jogo com bola", recordou.