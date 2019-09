Lage foi embora e instalou o mistério dizendo apenas um nome: Adam Reach

Bruno Lage falou durante cerca de 25 minutos na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Gil Vicente. Quando se preparava para abandonar a sala, aproximou-se do microfone para... instalar o mistério."Como sou um gajo porreiro, vou dar-vos um nome: Adam Reach. É assim um jogador como o Chiquinho, que não tem o bigode do André Almeida mas é mais é parecido com o Chris Waddle", referiu o técnico setubalense, sem dar qualquer outra explicação para o efeito.Adam Reach é jogador do Sheffield Wednesday desde agosto de 2016. O médio inglês de 26 anos coincidiu com Lage no emblema britânico durante duas temporadas (2016/17 e 2017/18) e destaca-se pela polivalência no corredor esquerdo, jogando até como lateral. Nas últimas três épocas cumpriu sempre mais de 40 encontros oficiais em cada.