Lage incrédulo com Ferro... salvo por Vlachodimos

Bruno Lage não gostou nada da facilidade com que Ferro foi batido por Toni Martínez, aos 34’. Após o lance, que só não resultou em golo devido a uma boa defesa de Vlachodimos, o treinador do Benfica virou as costas ao relvado e colocou a mão direita na face, incrédulo com o erro do central instantes antes. Numa fração de segundo, Lage expressou todo o seu descontentamento e ficou sentado no banco de suplentes por alguns instantes, até para dar a vez a Veríssimo, responsável pelos lances de bola parada, neste caso do canto contra. Em campo, Vlachodimos acabou por receber várias felicitações dos colegas de equipa e Tiago Pinto, diretor para o futebol, levantou-se mesmo para bater palmas ao guardião.

Mas nem tudo correu bem ao grego, a julgar pelas reprimendas de Bruno Lage devido à saída de bola. Por várias vezes, o técnico dirigiu-se ao camisola 99 pelos frequentes pontapés para frente. O setubalense, como se sabe, gosta que a equipa saia a jogar e, em mais do que uma ocasião, fez questão de se dirigir a Odysseas Vlachodimos para este colocar a bola, ou nos centrais ou no médio que aparecia.