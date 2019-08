Lage lembra fotografia nos festejos do 37: «Estava sentado numa cadeira a beber coca-cola»

Numa conversa com Marcel Keizer, que foi transmitida na íntegra esta sexta-feira, Bruno Lage lembrou os festejos do 37º título de campeão nacional do Benfica e deu ênfase a uma fotografia desse momento."Fiquei aliviado porque tínhamos vencido. Nós criámos as expectativas de que poderíamos vencer. Quando a criamos, é muito complicado para as pessoas gerirem e saberem que em todos os jogos nem sempre as coisas acontecem. Acho que quando terminou, só dei por mim, quando estava a vencer o Santa Clara, e pensar 'Já está, já não foge’. Tenho uma fotografia gira em que os jogadores estão todos a preparar-se para comemorarem e irem levantar a taça e eu estou ali tranquilo, sentado numa cadeira e a beber uma coca-cola, a relaxar", lembrou, a desafio do técnico do Sporting, que vai defrontar no domingo na Supertaça de Portugal, no Estádio do Algarve (20h45)."O mais importante foi vencermos o campeonato e não o perdermos duas vezes, tal como tinha prometido, porque sabia que era importante para os adeptos. Tive muito prazer de ver as pessoas a festejar. Os jogadores deram tudo, foi bom vê-los a festejar, a estrutura a festejar, e eu feliz por ter contribuído para aquele momento", prosseguiu numa troca de ideias marcada pelo fair play entre os técnicos dos conjuntos rivais.O técnico lembrou ainda um episódio com Rui Costa. "Lembro-me de o ver a dizer ao meu adjunto 'Vai lá abaixo e diz ao Bruno que foi campeão', porque eu estava muito tranquilo".