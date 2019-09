Lage: «Não me tirem a vontade de acreditar que vamos fazer uma Champions à altura do Benfica»

Bruno Lage explicou aos adeptos mais céticos que o Benfica está apostado em fazer uma boa campanha europeia. E voltou a explicar as escolhas que fez para a partida com o Leipzig, que os encarnados perderam na Luz, e que marcou o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões. Falou também do Moreirense, próximo adversário dos encarnados na Liga NOS, num muito elogioso."Acredito no projeto que o Benfica tem traçado. Vejam o passado recente: com grande parte destes jovens fomos a duas finais da Youth League! Isto leva-nos até há 15 anos, quando surgiu a primeira ideia de construir o centro de estádio, eu estava cá. O que se dizia na altura era que não se podia ter uma equipa campeã com base em miúdos... e conseguimos. Fala-se de o Benfica voltar a ser grande na Liga dos Campeões, estamos a dar os primeiros passos. Os que hoje dizem que não é possível foram os que há 10 anos diziam que não se podia ser campeão com jovens. Apostei naquela que na minha opinião era a melhor equipa para vencer o jogo. Para cada cenário, a melhor estratégia - o 'Servi' jogou, jogou bem, fez o que lhe pedi. Há o projeto do clube, o caminho é acreditar nos jovens jogadores. Não me tirem esta vontade de acreditar que vamos fazer uma competição à altura do Benfica com esta mentalidade.""Trata-se de uma equipa muito competitiva e organizada. Pratica um jogo muito físico e vai ser complicado, por ser fora de portas. O campo é mais pequeno do que o habitual e é uma equipa com registo interessante em casa, com vitórias e golos marcados. Joga em 4x3x3, tem jogadores interessantes e nós temos de estar ao nosso melhor nível para conquistar os 3 pontos, que é o grande objetivo do jogo."