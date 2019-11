Lage não vai poupar ninguém: «O nosso melhor onze entrará em campo para vencer»

Punição a Sérgio Conceição por linguagem inapropriada

"Não falo sobre isso."



Evolução do jogo de pés de Vlachodimos

"A questão fundamental é a qualidade do 'Ody', que nunca foi posta em causa, e a qualidade do nosso treinador de guarda-redes, o Fernando Ferreira. Já trabalhei com ele na equipa B, fizemos uma evolução fantástica também com o Ivan [Zlobin], que só começou a tocar na bola com o pé a partir dos 15 anos... No ano passado as coisas foram feitas de forma tranquila e equilibrada, sabia que pela qualidade do 'Ody' e do Fernando as coisas iam ter uma evolução favorável. A nossa intenção nunca foi por a qualidade do trabalho de ninguém em causa, mas sim ter um plantel competitivo em cada posição."















Bruno Lage não vai fazer poupanças amanhã, no jogo com o Rio Ave, a pensar no Lyon. O treinador do Benfica considera que a equipa tem de "viver o dia a dia", um jogo de cada vez, por isso garante que os encarnados vão entrar em campo com o seu melhor onze."É um jogo de cada vez. A nossa dinâmica parte disso, temos de encontrar respostas a cada momento. Vencer é determinante, é preferível garantirmos os pontos pontos e partimos para o jogo seguinte. O que temos de fazer é ir vivendo o dia a dia, um jogo de cada vez, sempre na procura da vitória. Neste momento é o Rio Ave e o nosso melhor onze entrará em campo para vencer, porque o Lyon está a uma distância considerável.""Temos sentido isso. No ano passado poucas equipas jogavam com esse sitema, o Sporting e o Belenenses fizeram-no algumas vezes, o Aves também... As outras equipas começaram a adotar mais iso, baixar um ala para fazer uma linha de cinco. Temos de perceber o que cada sistema oferece. Acho que o Rio Ave vai fazer um jogo muito semelhante do que fez em Alvalade, vai ser uma equipa pressionante, a jogar no campo todo.""Teremos a oportunidade de jogar com os dois, já o fizemos com resultados positivos. É uma curiosidade o facto de ambos 'serem' pé esquerdo, os pé direito têm uma relação diferente com a bola. Normalmente são jogadores que ocupam os mesmos espaços, mas com o trabalho, treino, e perceber que tipo de movimentos podem fazer, as coisas podem encaixar. A qualquer momento podemos repetir esta dupla.""A nossa maneira de ver a vida é olhar para dentro. Acima de tudo o que fazemos em jogo e em treino. Os problemas acontecem em função dos pontos fortes e fracos do adversário e temos de estar preparados para evoluir."