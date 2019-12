Lage pediu apoio para os laterais

Bruno Lage esteve sempre muito interventivo no banco de suplentes e um dos pedidos que ia fazendo para dentro de campo era para os jogadores do meio-campo prestarem mais apoio aos laterais. A irritação do treinador foi patente e audível durante a primeira parte, dando ainda avisos para o banco em relação ao que se ia passando em campo. Tal era sobretudo visível quando os laterais tinham a bola, sendo que Gedson até foi um dos jogadores mais corrigidos. O internacional português acabou mesmo por ser chamado ao banco para ouvir instruções em cima do intervalo.

Já na segunda parte, com dois avançados em campo, depois da entrada de Vinícius para o lugar de Florentino, Bruno Lage pediu recorrentemente largura aos laterais e aos alas. E a verdade é que acabou por ser notória uma maior aposta num jogo mais direto, sobretudo nos últimos minutos do encontro.