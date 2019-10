Lage poupa internacionais

Dos últimos jogadores que chegaram depois de representar as respetivas seleções, só Seferovic foi convocado por Bruno Lage. Vlachodimos, Rúben Dias e Taarabt acabaram por ser poupados pelo treinador, mas estarão nas opções para o encontro com o Lyon. O avançado suíço fez 180 minutos pela sua seleção, ante Dinamarca e República da Irlanda, e contra este último adversário fez mesmo um golo. Chega, por isso, com o moral em alta. Vlachodimos não foi utilizado pela Grécia, mas tem sido o habitual titular na Luz, enquanto Rúben Dias fez 180 minutos com Luxemburgo e Ucrânia. Taarabt, apesar de se ter apresentado com desgaste, completou o jogo diante do Gabão.