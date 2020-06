Lage: «Queria os jogos todos em casa com 60 mil atrás a empurrarem-nos para as vitórias»

Bruno Lage não considera que a sua equipa esteja mais pressionada por entrar esta terça-feira em campo primeiro do que o seu adversário direto na corrida pelo título nacional. "Ganhar o próximo jogo, é que será determinante", diz, desvalorizando ainda o facto de o Benfica não conseguir conquistar os 3 pontos em casa há algumas jornadas.



"A estratégia depende sempre de cada jogo. Amanhã vamos jogar contra adversário que tem feito percurso muito bom, com treinador competente, que nos vai colocar outro tipo de problemas. É fazer o que fizemos de bom no jogo anterior e colocar em prática. Jogo será muito difícil, temos de estar ao nosso nível", afirmou Bruno Lage, admitindo: "O que queria era fazer os jogo todos em casa e com 60 mil atrás a empurrarem-nos para as vitorias."



"Nunca senti desânimo. A cara de quem ganha não é a mesma de quem perde mas houve sempre energia positiva e vontade enorme de vencer o jogo seguinte. Sentimos falta dos nossos adeptos, isso é notório", diz.