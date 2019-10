Lage sobre Félix: «Joga perante 70 mil pessoas como quem brinca no jardim com os amigos»

Na véspera de o Benfica defrontar o Lyon para a Liga dos Campeões, Bruno Lage concedeu uma entrevista ao 'L'Equipe' a propósito da reportagem "Seixal, a casa de felicidade", publicada hoje no desportivo francês.Além de falar sobre a época passada e os projetos de futuro para o clube, que passam pela aposta nos produtos da formação do Seixal, Lage foi questionado sobre o que João Félix acrescentou ao Benfica e a importância que teve na conquista do Campeonato Nacional."Félix foi uma vantagem para o coletivo. Quando entrou, acrescentou uma dinâmica diferente. Não gosto de dizer que ele é diferente. O que o caracteriza é a simplicidade que transmite no campo. Todos os seus movimentos, dribles, objetivos, a maneira como ajuda a equipa a defender, parece tão simples e muda tudo! Ele joga perante 70 mil pessoas como quem brinca no jardim com os amigos", acrescentou, mostrando-se feliz pelo percurso do jogador que hoje representa o Atlético de Madrid.