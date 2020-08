«Laranja inferno com símbolo cor de vómito»: humorista Luís Filipe Borges soma-se às críticas

Somam-se as críticas ao novo equipamento do Benfica para 2019/20, assim como à gestão liderada por Luís Filipe Vieira.





Após a derrota (1-2) das águias na final da Taça de Portugal diante do FC Porto, que culminou na conquista da 'dobradinha' por parte da equipa orientada por Sérgio Conceição, Luís Filipe Borges, apresentador e humorista português, recorreu à página oficial do Facebook do Benfica para deixar duras críticas ao novo equipamento das águias para a próxima época -utilizado na final da prova rainha - e ainda à gestão da SAD liderada pelo presidente Luís Filipe Vieira."Excelente ideia estrear o novo equipamento hoje. Um laranja inferno com símbolo cor de vómito. As cores que simbolizam esta administração. Desamparam a loja e vão violar o que resta do Aves", escreveu.