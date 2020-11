Lateral-esquerdo do América Mineiro apontado ao Benfica

Vinicius Ventura, defesa-esquerdo do América Mineiro, do Brasil, foi ontem apontado ao Benfica. Segundo o portal 'Superesportes', as águias são um de vários clubes atentos ao jogador. Schalke 04 e Werder Bremen, da Alemanha, são os restantes. Diego Alonso, que representa Vinicius, confirmou de resto o interesse. "Eles estão a monitorizar o jogador, visto que o contrato dele termina já no mês de fevereiro. Agora, ele poderia rubricar um pré-contrato", confidenciou o agente, citado pela mesma fonte.

Quanto a Vinicius, de 19 anos, está no América Mineiro, 3º classificado da Série B do Brasileirão, desde 2018. No início do ano, foi emprestado ao Ituano para jogar a Taça São Paulo, mas regressou para o Brasileirão sub-20. Já fez sete jogos com a camisola alviverde.