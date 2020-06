Lazio junta-se ao Milan na corrida por Florentino Luís

Depois da longa 'novela' a envolver o interesse do AC Milan, de Itália chegam esta sexta-feira informações de que a Lazio também está de olho em Florentino Luís. A notícia é adiantada pelo portal 'La Lazio Siamo Noi', especializado em assuntos relacionados com a equipa da capital, que dá conta da vontade de reforçar a equipa tendo em vista a próxima temporada com um forte investimento, ainda que tudo esteja dependente do apuramento para a Liga dos Campeões.





De acordo com a referida publicação, a Lazio pretende contratar jogadores jovens, com valor elevado, tanto do ponto de vista futebolístico como económico, sendo que os alvos passam por um defesa, um médio, um extremo esquerdo e ainda um avançado. É aí que entra Florentino, um jogador visto pelos responsáveis laziale como uma boa opção para o futuro, ainda que o seu valor possa complicar um eventual ataque. Nesse sentido, refira-se, a Lazio tem outros médios referenciados, tais como Leander Dendoncker (Wolverhampton), Marko Grujic (Hertha Berlim, cedido pelo Liverpool) e Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach).