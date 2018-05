Teresa Leal Coelho negou ontem que tenha recebido cerca de 343 mil euros da atual administração do Benfica na sequência de uma suposta vitória judicial sobre os encarnados – a ‘Sábado’ avançou a informação com base em alegados emails.

Um suposto documento enviado em outubro de 2012 a Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, mostrava que os encarnados teriam de desembolsar cerca de 800 mil euros a três antigos funcionários que integraram a direção de João Vale e Azevedo. Teresa Leal Coelho, agora deputada do PSD, lideraria este ranking. Álvaro Braga Júnior, atual presidente da SAD do Boavista, foi ressarcido em 213 mil euros e José Manuel Antunes, comentador da BTV, em 86 mil. Quanto a instituições, o Alverca foi quem recebeu mais na altura, de acordo com o suposto documento. Os ribatejanos embolsaram 1,9 milhões de euros, mais do que Aston Villa (1,3) ou Britalar (1,2).