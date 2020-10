Lech Poznan com caso positivo de Covid-19 a dias de defrontar o Benfica

Um futebolista do Lech Poznan, equipa adversária do Benfica no grupo D da Liga Europa, testou positivo à covid-19, informou hoje o clube polaco na sua página oficial na internet.

"Os jogadores e equipa técnica do Lech Poznan foram uma vez mais testados no fim de semana ao vírus SARS-CoV-2. Informamos que um dos jogadores da equipa principal teve um resultado positivo", indica o clube.

Na mesma nota, acrescenta que foram cumpridos os procedimentos sanitários exigidos e que o futebolista, cujo nome não é revelado, foi "isolado e entrou em quarentena", com o restante plantel a preparar os próximos jogos.

"Sente-se bem e está assintomático", refere ainda o clube, em relação ao estado do futebolista.

A equipa, sexta classificada no campeonato, defronta fora no sábado o Jagiellonia, sétimo, e na quinta-feira da próxima semana (22 de outubro) fará a estreia no grupo D da Liga Europa, com uma receção ao Benfica, a partir das 17:55 (horas de Lisboa).