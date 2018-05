O Leeds anunciou esta quinta-feira o seu calendário de jogos de pré-temporada e salta desde logo à vista a ausência de um duelo com o Benfica, tal como as águias haviam apontado há duas semanas . O encontro, segundo o Benfica, iria ser disputado a 10 de julho, em Setúbal, sendo que no calendário apresentado pelos ingleses o primeiro jogo de preparação a 17, ante o Forest Green Rovers. De resto, o clube do Championship dá conta de um possível novo encontro de preparação para lá dos cinco anunciados, mas para dia 21.

Autor: Fábio Lima