Leeds entra na corrida por Florentino Luís

De regresso à Premier League, o Leeds está apostado em construir um plantel para se cimentar no principal escalão do futebol inglês e, segundo o portal italiano TuttomercatoWeb, um dos alvos será o médio português Florentino Luís. De acordo com a mesma publicação, o interesse da equipa inglesa não é novo, já que desde fevereiro que estão a ser feitos contactos exploratórios, mas apenas agora terá conhecido avanços significativos.





O mais importante deles terá sucedido na semana passada, quando o empresário do médio se terá reunido com os dirigentes do Leeds, num encontro no qual terá começado a ser desenhado um possível 'plano de ataque', que passará essencialmente pela apresentação de uma proposta entre os 20 e os 30 milhões de euros. Um valor que, refira-se, está ainda bem longe daquele que está patente na cláusula de rescisão do jovem de 20 anos, fixada em 120 milhões de euros.Para lá do Leeds, também o AC Milan está de olho em Florentino, sendo que no caso dos italianos esse interesse já é de longa data e até ao momento não conheceu grandes avanços. Algo que poderá mudar nos próximos tempos, especialmente após a entrada em cena do Leeds de Marcelo Bielsa.