Leeds quer Willock

O Leeds United está interessado em contar com os serviços do extremo Chris Willock, segundo noticiou ontem o portal Leeds Live. O emblema que está no terceiro lugar do segundo escalão inglês e a lutar pela subida à Premier League enviou um olheiro a Portugal para, no último sábado, assistir à partida do Benfica B em Penafiel. O futebolista inglês, de 20 anos, foi titular, mas não conseguiu evitar a segunda derrota consecutiva dos bês (1-0).O técnico do Leeds, Marcelo Bielsa, já vincou que gostava de contar com reforços na reabertura de mercado, em janeiro, e Willock, que Luís Filipe Vieira quer ver na equipa principal em 2019/20, pode ser uma opção, isto depois de já ter alinhado em 10 ocasiões pelo Benfica B nesta temporada.