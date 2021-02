Leitores Record pedem eleições antecipadas no Benfica

Os leitores do nosso jornal não têm grandes dúvidas e, perante a derrota em Alvalade, que deixou a equipa a nove pontos do líder Sporting, Luís Filipe Vieira deveria demitir-se e permitir a convocatória de eleições antecipadas.





Pelo menos, assim pensam 38,1 por cento dos votantes no inquérito levado terça-feira a cabo por Record, quando questionados sobre o que deve agora acontecer no Benfica. Os encarnados, recorde-se, já haviam falhado o acesso à fase de grupos da Champions, perdido a Supertaça para o FC Porto e também deixado fugir a presença na final da Allianz Cup, caindo aos pés do Sp. Braga.Agora, 31,2 por cento dos leitores que participaram consideram que é Jorge Jesus o principal responsável, sendo que Vieira deveria mudar já de treinador. Os restantes 30,7 garantem que é necessária uma limpeza no balneário.