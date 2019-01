Leixões transfere Pedro Henrique e Bernardo para o Benfica por 1,6 milhões de euros

Pedro Henrique e Bernardo, do Leixões, vão assinar contrato na sexta-feira pelo Benfica , num negócio de 1,6 milhões de euros, revelou à agência Lusa o presidente da do clube da 2.ª Liga, Paulo Lopo.O acordo ficou fechado depois de uma reunião que decorreu esta quinta-feira em Lisboa e da qual ficou de fora o médio Lawrence Ofori, também do emblema da 2.ª Liga.Segundo Paulo Lopo, o Leixões fica com 25% do passe do extremo Bernardo e 5% do passe do avançado Pedro Henrique.Com sete golos apontados em 10 partidas na 2ª Liga - esteve cerca de dois meses lesionado -, Pedro Henrique, de 22 anos, chegou no início da época ao Leixões proveniente do Atlético Goianiense e cedo se fez notar, saindo clube com outros dois tentos apontados também na Taça de Portugal.Bernardo, de 21 anos, fez parte da formação no FC Porto, acabando-a no Leixões, saindo para a Luz depois de fazer 19 jogos (15 na 2ª Liga, três na Taça de Portugal e um na Taça da Liga) pelo emblema de Matosinhos, assinando um golo.