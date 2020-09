Lema despede-se do Newell's: «Diziam que havia acordo com o Benfica mas nunca assim foi»

Cristian Lema despediu-se esta sexta-feira do Newell's Old Boys onde cumpriu a última temporada por empréstimo do Benfica. O central argentino estará a caminho do Estudiantes e explicou que manter-se em Santa Fe não foi uma opção.





"Hoje despeço-me de cabeça erguida e tranquilo por ter cumprido os objetivos a que me propus no começo, altura em que não era fácil jogar. Despeço-me de um grande grupo de companheiros de equipa e de grandes jogadores, de um grande staff técnico e das pessoas com essa paixão tão particular, que nos dão um extra a cada jogo. Levo comigo todas essas recordações que valorizo face ao carinho que me mostraram. Lamentavelmente, muitos orgãos de comunicação ou jornalistas dizem que coisas que não são assim, estão mal informados. Dizem que houve acordo com o Benfica e outros coisas mas nunca assim foi. Eu não falo nem faço muitas declarações mas parece-me que injusto ler essas coisas. Vou daqui tranquilo por isso e por ter vivido o ano que passou. Obrigado a todos e desejo-vos o melhor para o futuro!", vincou o jogador através da conta pessoal de Instagram.O defesa experiente não conta para Jorge Jesus e conta ainda com contrato com as águias até junho de 2023.