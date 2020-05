Lema devolvido ao Benfica

O Newell’s Old Boys prepara-se para devolver Lema aos encarnados. Com o campeonato terminado e uma previsão acentuada de quebra nas receitas, o clube argentino vai agora dar prioridade a tentar manter os seus quadros, evitando investir na aquisição a título definitivo dos jogadores que ali tem por empréstimo até final de junho. O clube de Rosário até tinha opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros e ainda tentou seduzir as águias para baixar esta verba, mas perante a nega do emblema da Luz já terá feito saber que não tem disponibilidade financeira para cobrir a referida opção.