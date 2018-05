Germán Conti chega nas próximas horas e Cristian Lema continua nas cogitações do Benfica. Nesta altura, o também central argentino, de 28 anos, aguarda apenas com expectativa a formalização da oferta benfiquista – verbalmente, a proposta é de 1,5 milhões de euros brutos por cada um de três anos de contrato.

"Há interesse e, depois de Conti ser apresentado, irá haver uma proposta por Lema", garante a Record o empresário Francisco Hernández. O defesa, que está no top 10 dos melhores marcadores do vigente campeonato argentino pelos 8 golos apontados nesta temporada, tem sido cobiçado na Europa, uma vez que termina contrato com o Belgrano e é, por isso, um jogador livre.

Depois de ter sido apontado aos turcos do Besiktas e aos croatas do Dínamo Zagreb, ontem foi noticiado o interesse do Sevilha e do Olympiacos (agora orientado pelo técnico português Pedro Martins), que podem avançar com propostas formais pelo experiente central até ao final desta semana. Contudo, e como Record já escreveu, Cristian Lema dá primazia ao Benfica, facto suportado pela presença das águias na 3.ª pré-eliminatória da Champions.

Autor: Flávio Miguel Silva