Lema no Uruguai para assinar pelo Peñarol

Cristián Lema já se encontra na capital do Uruguai, Montevideu, para assinar com o Peñarol um contrato de empréstimo válido até ao final de junho."Estou muito feliz com esta mudança, já estava a precisar. Nem hesitei quando me falaram da possibilidade de rumar ao Peñarol", afirmou o defesa-central argentino, de 28 anos, ao portal '100% Deporte'.No Peñarol, Lema vai lutar pelo título e pela conquista da Libertadores. "Sei que vamos ter um grupo difícil pela frente, mas agora quero integrar-me o mais depressa na equipa para alcançar os objetivos que temos em mente. Sou um jogador que dá tudo em cada lance, jogo no máximo, e, por isso, venho para o Peñarol para conseguir troféus", atirou o defesa, que realizou apenas dois jogos de águia ao peito.Comoescreveu, o emblema uruguaio fica com uma opção de compra no valor de 3 milhões de euros, que poderá acionar até ao final da época.