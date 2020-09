Lema perto do Estudiantes

Cristian Lema estará perto de rumar ao Estudiantes, segundo noticiou a televisão TYC Sports. O central argentino de 30 anos, que tem contrato com o Benfica até junho de 2023, já terá visto o emblema do país natal e o clube da Luz chegarem a acordo para a transferência. Contudo, este ainda não está formalizado, havendo apenas um entendimento verbal para um empréstimo por um ano.

Por outro lado, o Newell’s Old Boys continua a lutar por Lema. “A nossa proposta deixou o Benfica agradado mas o problema está no salário de Lema. E isso não é um pormenor”, lamentou o vice-presidente do clube, Cristian D’Amico.