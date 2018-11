Lenços brancos e... aplausos no final

Numa noite fria e com uma Luz muito despida, a sofrida vitória dos encarnados frente ao Arouca andou longe de convencer os (poucos) presentes. No final do encontro, a partir das bancadas o que se ouviu foi um misto de aplausos com assobios, com lugar ainda a alguns lenços brancos. Gestos tímidos, um pouco espaçados pelo estádio, mas que nem por isso deixam de merecer registo, até por se terem verificado depois de a equipa ter confirmado a passagem aos ‘oitavos’ da Taça de Portugal. No entanto, foram muitos também os que aplaudiram o grupo enquanto este se dirigiu ao centro do relvado para agradecer o apoio ao longo do jogo.De resto, nota para o facto de, após o golo do Arouca, os adeptos terem apoiado a equipa, com imediatos cânticos de incentivo.Este apuramento vem no seguimento da vitória com o Tondela para a Liga, que pôs fim a uma série de quatro jogos consecutivos sem vencer, com um empate caseiro com o Ajax e três derrotas (Ajax, em Amesterdão; Belenenses, no Restelo; e Moreirense, na Luz).